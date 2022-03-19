Местные рассказали, что 17 и 18 марта видели, как техника была в Петрикове. Они отметили, что от железной дороги в город вооружение перевозят специальными грузовиками с платформами.

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Кроме того, оружие сопровождают полицейские машины. Они используют проблесковые маячки и сирены.

Также сообщают, что в Петрикове через Припять строится понтонная переправа. Благодаря этому можно будет попасть в Лельчицкий район. Эта территория граничит с Украиной.

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