Місцеві розповіли, що 17 і 18 березня бачили, як техніка була у Петрикові. Вони зазначили, що від залізниці до міста озброєння перевозять спеціальними вантажівками з платформами.
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Хочуть потрапити до України
Крім цього, зброю супроводжують поліцейські машини. Вони використовують проблискові маячки й сирени.
Також повідомляють, що у Петрикові через Прип'ять будують понтонну переправу. Завдяки цьому можна буде потрапити до Лельчицького району. Ця територія межує з Україною.
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