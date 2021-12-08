Такие нововведения специально совершенствуют права военных и их защиту при выполнении задач. Права использования оружия для военных будут увеличивать.

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Основные изменения в закон

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается себя еще более обезопасить. Поэтому для военных снимут ограничения на использование оружия только если другие методы оказались неэффективными. А министр внутренних дел сможет издавать нормативные и ненормативные правовые акты.

Для надежности и спокойствия Лукашенко оружие позволят применять против человека, который пытается незаконно проникнуть на территорию, которую охраняют внутренние войска. Но это правило якобы должно действовать в случае, если по-другому человека остановить нельзя.

Предлагают даже расширить использование оружия против женщин, людей с ограниченными возможностями и несовершеннолетних. Правда пока это хотят разрешить при вооруженном или групповом нападении. Хотят добавить и поправку о разрешении использовать военную технику, чтобы прекратить беспорядки.

Протесты в Беларуси

Массовые протесты в Беларуси вспыхнули 9 августа 2020 года после оглашения результатов президентских выборов, на которых якобы победу одержал Александр Лукашенко. Белорусы и международное сообщество признали результаты голосования сфальсифицированными.

Митингующие требовали отставки самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Белорусы колоннами ходили в разных микрорайонах городов и выкрикивали лозунги. Еженедельно на акциях протеста в Беларуси силовики задерживали сотни митингующих.

Режим Лукашенко приговорил оппозиционеров Марию Колесникову и Максима Знака к более чем 10 годам тюрьмы.

Самопровозглашенный президент в конце концов признал, что силовики избивали задержанных людей во время протестов в стране.

Первые 50 дней протестов в Беларуси: как это было