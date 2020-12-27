В Беларуси люди уже почти 5 месяцев протестуют против сфальсифицированных результатов президентских выборов. Митингующие требуют отставки самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. 27 декабря 2020 года население в городах страны традиционно вышло на воскресный марш.

В Минске, Гродно и Жодино проходят акции солидарности – марши и пикеты. Об этом сообщает белорусское издание TUT.BY.

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Люди начали выходить на улицы городов с самого утра, когда на дворе было еще темно. В руках они держали флаги.



В Минску люди собираются на улицах с самого утра / Фото TUT.BY

Белорусы колоннами ходят в разных микрорайонах города и выкрикивают лозунги: "Пока мы едины, мы непобедимы", "Мы за правду", "Включай мозг, а не телевизор" и тому подобное.

Смотрите видео протестов в Беларуси 27 декабря:

В Минске колонна протестующих требует отставки Лукашенко: видео

Марш протестующих в Беларуси: видео

Смотрите видео с места протестов в Беларуси:

В Минске жители многоэтажек запускали в небо воздушные шарики белого и красного цветов.



Протестующие запустили воздушные шарики в цветах государственного флага / Фото TUT.BY

Первые задержания

На улицах белорусских городов традиционно начали появляться силовики и спецтехника. Кроме того, уже произошли первые задержания. В частности, люди в балаклавах отвели в автозаки по меньшей мере 3 мужчин.

За что вы людей забираете? Идите на заводы работайте,

- обратилась очевидица задержания к силовикам.

В Минск стягивают спецтехнику: видео

Первые задержания 27 декабря: видео

Обратите внимание! Еженедельно на акциях протеста в Беларуси силовики задерживают сотни митингующих. Впрочем, люди не останавливаются и дальше продолжают протест против режима Лукашенко. Больше о событиях в Беларуси читайте здесь.