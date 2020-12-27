Первые задержания на воскресном марше: протесты в Беларуси 27 декабря, – фото, видео
В Беларуси люди уже почти 5 месяцев протестуют против сфальсифицированных результатов президентских выборов. Митингующие требуют отставки самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. 27 декабря 2020 года население в городах страны традиционно вышло на воскресный марш.
В Минске, Гродно и Жодино проходят акции солидарности – марши и пикеты. Об этом сообщает белорусское издание TUT.BY.
Читайте также Белорусскому блогеру Лосику продлили арест до 25 марта
Люди начали выходить на улицы городов с самого утра, когда на дворе было еще темно. В руках они держали флаги.
В Минску люди собираются на улицах с самого утра / Фото TUT.BY
Белорусы колоннами ходят в разных микрорайонах города и выкрикивают лозунги: "Пока мы едины, мы непобедимы", "Мы за правду", "Включай мозг, а не телевизор" и тому подобное.
Смотрите видео протестов в Беларуси 27 декабря:
В Минске колонна протестующих требует отставки Лукашенко: видео
Марш протестующих в Беларуси: видео
Смотрите видео с места протестов в Беларуси:
В Минске жители многоэтажек запускали в небо воздушные шарики белого и красного цветов.
Протестующие запустили воздушные шарики в цветах государственного флага / Фото TUT.BY
Первые задержания
На улицах белорусских городов традиционно начали появляться силовики и спецтехника. Кроме того, уже произошли первые задержания. В частности, люди в балаклавах отвели в автозаки по меньшей мере 3 мужчин.
За что вы людей забираете? Идите на заводы работайте,
- обратилась очевидица задержания к силовикам.
В Минск стягивают спецтехнику: видео
Первые задержания 27 декабря: видео
Поделиться новостью