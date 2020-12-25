Белорусском блогеру Лосику продлили арест до 25 марта
Администратору телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игорю Лосику продлили арест еще на 3 месяца – до 25 марта 2021 года. 15 декабря в знак протеста из-за несправедливого обвинения активист объявил бессрочную голодовку.
Вскоре защита подаст апелляцию на решение суда о продлении срока содержания под стражей Лосика. Об этом жена активиста Дария Лосик сообщила на своей странице в Инстаграме.
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Уже 10 дней Лосик голодает из-за новых обвинений по статьям о подготовке к преступлению и массовым беспорядкам. По словам жены, блогер прекратит голодовку только тогда, когда с него снимут все обвинения или изменяют меру пресечения. Кстати, Дарья Лосик поддержала мужа и также начала голодовку.
Заметим, по новым статьям блогеру грозит до 8 лет заключения.
Что известно об аресте Лосика
- 25 июня 2020 года блогера задержали. Перед тем в его квартире провели обыски.
- Против него возбудили уголовное дело по статье об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. Санкция статьи предусматривает заключение на срок до 3 лет.
- В сентябре Дария Лосик заявила, что ее мужа удерживают в "нечеловеческих условиях". Все для того, рассказала она, чтобы заставить Игоря оговорить других людей и признаться в том, чего он не делал.
- С августа Лосик находится в тюрьме в Жодино.
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