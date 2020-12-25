Білоруському блогеру Лосику продовжили арешт до 25 березня
Адміністратору телеграм-каналу "Білорусь головного мозку" Ігорю Лосику продовжили арешт ще на 3 місяці – до 25 березня 2021 року. 15 грудня у знак протесту через несправедливі звинувачення активіст оголосив безстрокове голодування.
Незабаром захист подасть апеляцію на рішення суду щодо продовження терміну тримання під вартою Лосика. Про це дружина активіста Дарія Лосик повідомила на своїй сторінці в інстаграмі.
Важливо У Білорусі вже 160 політв'язнів: кого ще додали у список
Вже 10 днів Лосик голодує через нові обвинувачення за статтями про підготовку до злочину та масові заворушення. За словами дружини, блогер припинить голодування лише тоді, коли з нього знімуть усі звинувачення або ж поміняють запобіжний захід. До речі, Дарія Лосик підтримала чоловіка і також розпочала голодування.
Зауважимо, за новими статтями блогеру загрожує до 8 років ув'язнення.
Що відомо про арешт Лосика
- 25 червня 2020 року блогера затримали. Перед тим у його квартирі провели обшуки.
- Проти нього порушили кримінальну справу за статтею про організацію і підготовку дій, що грубо порушують громадський порядок, або активну участь в них. Санкція статті передбачає ув'язнення на строк до 3 років.
- У вересні Дарія Лосик заявила, що її чоловіка утримують в "нелюдських умовах". Все для того, розповіла вона, щоб змусити Ігоря обмовити інших людей та зізнатися в тому, чого він не робив.
- З серпня Лосик перебуває у в'язниці в Жодіно.
Поділитися новиною