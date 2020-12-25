Адміністратору телеграм-каналу "Білорусь головного мозку" Ігорю Лосику продовжили арешт ще на 3 місяці – до 25 березня 2021 року. 15 грудня у знак протесту через несправедливі звинувачення активіст оголосив безстрокове голодування.

Незабаром захист подасть апеляцію на рішення суду щодо продовження терміну тримання під вартою Лосика. Про це дружина активіста Дарія Лосик повідомила на своїй сторінці в інстаграмі.

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Вже 10 днів Лосик голодує через нові обвинувачення за статтями про підготовку до злочину та масові заворушення. За словами дружини, блогер припинить голодування лише тоді, коли з нього знімуть усі звинувачення або ж поміняють запобіжний захід. До речі, Дарія Лосик підтримала чоловіка і також розпочала голодування.

Зауважимо, за новими статтями блогеру загрожує до 8 років ув'язнення.

Зверніть увагу! Телеграм-канал "Білорусь головного мозку" висвітлює події в Білорусі, зокрема акції протесту. На нього підписані 360 тисяч користувачів. Більше про ситуацію у країні – читайте тут.

Що відомо про арешт Лосика