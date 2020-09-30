Дружина білоруського блогера, консультанта "Радыё Свабода" Ігоря Лосіка Дарія розповіла про "нелюдські умови", у яких його утримують у в'язниці в Жодіно. З її слів, Лосіку свідомо створюють такі умови, щоб змусити його зізнатися у тому, чого він не робив, і обмовити інших людей.

Лосіка затримали 25 червня і відтоді ні дружина, ні їхня дочка Пауліна його не бачили. Про це розповіла Дарія Лосік у відео, яке опублікувала білоруська служба "Радіо Свобода" у телеграмі.

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Дарія Лосік про абсурдність арешту її чоловіка

Дружина опозиціонера впевнена, що її чоловік ні в чому не винен.

Ігор ні в чому не винен. Його звинувачують в організації та участі в масових заворушеннях. Абсурдність звинувачування зрозуміла абсолютно всім – в той день Ігоря навіть не було в Гродно,

– розповіла жінка.

Проте блогер перебуває під вартою з першого дня затримання – спочатку його ув'язнили в СІЗО, а вже у серпні перевели до в'язниці в Жодіно.

Дружина політв'язня про жахливі умови утримання її чоловіка

За словами Лосік, її чоловіку свідомо створюють нелюдські умови – переводять з камери в камеру та позбавляють листів і преси.

"Доходить просто до абсурду. Тільки-но у нього з'являється телевізор, його спеціально переводять в камеру в підвалі, щоб антена не приймала сигнал. Людину позбавляють навіть пропагандистського джерела інформації, тримаючи в інформаційному вакуумі", – заявила дружина політв'язня.

Лосік розповідає, що останнім часом знущання з її чоловіка дійшли до "крайньої точки".

Використовуючи погрози та залякування, Ігоря змушують обмовити себе та інших людей. Зізнатися в тому, що видає запалений мозок пропагандистів, слідчих і оперативних співробітників. При цьому вони самі не до кінця розуміють, в чому ж повинен зізнатися мій чоловік!

– заявила Лосік.

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Лосік про нову камеру її чоловіка

У неділю, 27 вересня, до політв'язня підсадили співкамерника з педикульозом, якого до цього часу вже 6 разів судили. Наступного дня блогера та його "сусіда" перевели в іншу камеру у напівпідвалі.

"Розмір цього приміщення не дозволяє зробити навіть кількох кроків. Там можна або сидіти, або стояти. У денний час прилягти забороняється під загрозою карцеру. Робити без преси та листів там можна тільки одне – дивитися в стіну", – розповіла жінка.

За словами дружини політв'язня, в камері замість унітаза – кам'яна дірка, злив якої практично не працює. Ця дірка розташована просто біля вікна видачі їжі та вічка, у яке періодично заглядають охоронці. Лосік додала, що камера дуже холодна та волога. Вона хотіла передати теплі речі чоловікові, проте в адміністрації в'язниці сказали, що ще "не сезон".

Говорячи чесно і прямо, для мого чоловіка і батька нашої дочки влаштували катівню, помістивши його в умови, що мало відрізняються від нелюдських,

– заявила жінка.

Дружина Лосіка звернулась до чинної влади Білорусі

Лосік заявила, що навіть такими жахливими умовами її чоловіка не вдасться зламати.

Ігор ніколи в житті не визнається в тому, до чого він не був причетний. Він ніколи не підтвердить всі ці пропагандистські байки та бруд, що ллються на нього з телеекранів і "сміттєвих" сайтів. Він ніколи не обмовить ні себе, ні інших чесних людей, патріотів Білорусі,

– запевнила дружина блогера.

Вона заявила, що вся відповідальність за життя і здоров'я Лосіка зараз лежить на державі. Дружина політв'язня звернулась до слідчого комітету, генеральної прокуратури та міліції Білорусі з вимогою припинити тиск її чоловіка, звільнити та припинити знущання з блогера та його сім'ї.

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