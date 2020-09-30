Влаштували катівню, – дружина білоруського блогера розповіла про умови його ув'язнення
Дружина білоруського блогера, консультанта "Радыё Свабода" Ігоря Лосіка Дарія розповіла про "нелюдські умови", у яких його утримують у в'язниці в Жодіно. З її слів, Лосіку свідомо створюють такі умови, щоб змусити його зізнатися у тому, чого він не робив, і обмовити інших людей.
Лосіка затримали 25 червня і відтоді ні дружина, ні їхня дочка Пауліна його не бачили. Про це розповіла Дарія Лосік у відео, яке опублікувала білоруська служба "Радіо Свобода" у телеграмі.
Читайте також У Білорусі затримали відому баскетболістку Левченко – спортсменка брала участь у мітингах
Дарія Лосік про абсурдність арешту її чоловіка
Дружина опозиціонера впевнена, що її чоловік ні в чому не винен.
Ігор ні в чому не винен. Його звинувачують в організації та участі в масових заворушеннях. Абсурдність звинувачування зрозуміла абсолютно всім – в той день Ігоря навіть не було в Гродно,
– розповіла жінка.
Проте блогер перебуває під вартою з першого дня затримання – спочатку його ув'язнили в СІЗО, а вже у серпні перевели до в'язниці в Жодіно.
Дружина політв'язня про жахливі умови утримання її чоловіка
За словами Лосік, її чоловіку свідомо створюють нелюдські умови – переводять з камери в камеру та позбавляють листів і преси.
"Доходить просто до абсурду. Тільки-но у нього з'являється телевізор, його спеціально переводять в камеру в підвалі, щоб антена не приймала сигнал. Людину позбавляють навіть пропагандистського джерела інформації, тримаючи в інформаційному вакуумі", – заявила дружина політв'язня.
Лосік розповідає, що останнім часом знущання з її чоловіка дійшли до "крайньої точки".
Використовуючи погрози та залякування, Ігоря змушують обмовити себе та інших людей. Зізнатися в тому, що видає запалений мозок пропагандистів, слідчих і оперативних співробітників. При цьому вони самі не до кінця розуміють, в чому ж повинен зізнатися мій чоловік!
– заявила Лосік.
До теми У Білорусі чоловіку Тихановської та ув'язненому супернику Лукашенка продовжили арешт
Лосік про нову камеру її чоловіка
У неділю, 27 вересня, до політв'язня підсадили співкамерника з педикульозом, якого до цього часу вже 6 разів судили. Наступного дня блогера та його "сусіда" перевели в іншу камеру у напівпідвалі.
"Розмір цього приміщення не дозволяє зробити навіть кількох кроків. Там можна або сидіти, або стояти. У денний час прилягти забороняється під загрозою карцеру. Робити без преси та листів там можна тільки одне – дивитися в стіну", – розповіла жінка.
За словами дружини політв'язня, в камері замість унітаза – кам'яна дірка, злив якої практично не працює. Ця дірка розташована просто біля вікна видачі їжі та вічка, у яке періодично заглядають охоронці. Лосік додала, що камера дуже холодна та волога. Вона хотіла передати теплі речі чоловікові, проте в адміністрації в'язниці сказали, що ще "не сезон".
Говорячи чесно і прямо, для мого чоловіка і батька нашої дочки влаштували катівню, помістивши його в умови, що мало відрізняються від нелюдських,
– заявила жінка.
Дружина Лосіка звернулась до чинної влади Білорусі
Лосік заявила, що навіть такими жахливими умовами її чоловіка не вдасться зламати.
Ігор ніколи в житті не визнається в тому, до чого він не був причетний. Він ніколи не підтвердить всі ці пропагандистські байки та бруд, що ллються на нього з телеекранів і "сміттєвих" сайтів. Він ніколи не обмовить ні себе, ні інших чесних людей, патріотів Білорусі,
– запевнила дружина блогера.
Вона заявила, що вся відповідальність за життя і здоров'я Лосіка зараз лежить на державі. Дружина політв'язня звернулась до слідчого комітету, генеральної прокуратури та міліції Білорусі з вимогою припинити тиск її чоловіка, звільнити та припинити знущання з блогера та його сім'ї.
Читайте також Майже 40 тисяч білорусів подали звернення проти Лукашенка в Гаазький суд
Коротко про білоруських політв'язнів
- За кілька місяців до початку протестів у Білорусі, 27 грудня, затримали Сергія Тихоновського. До того він вів ресурс під назвою "Страна для жизни", на яких критикував Лукашенка та білоруську владу загалом, показуючи, що насправді відбувається в країні. Наразі Тихановський ще досі перебуває під вартою.
- 25 червня заарештували білоруського блогера Ігоря Лосіка. Його вже 3 місяці тримають у в’язниці.
- Згодом 8 серпня опозиціонерку Марію Колесникову затримали силовики. Її намагалися силоміць вивезти з країни, однак жінка порвала свій паспорт. Наразі Колесникова перебуває у СІЗО "Жодіно".
- 3 вересня членкині білоруської Координаційної ради Лілії Власовій оголосили звинувачення у податкових злочинах.
- За участь у мирних протестах 25 серпня опозиціонера Сергія Дилевського заарештували на 10 діб, а згодом продовжили арешт ще на 15 діб.
- 10 вересня члена Координаційної ради Максима Знака затримали за спробу захопити владу у Білорусі.
- Опозиціонерку Ольгу Ковалькову силоміць вивезли з Білорусі.
- Опозиціонер Павло Латушко виїхав з Білорусі під тиском КДБ.