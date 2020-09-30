У Білорусі продовжили термін перебування під вартою опозиціонеру та політв’язню Сергію Тихановському. Він є чоловіком колишньої кандидатки в президенти Світлани Тихановської.

Продовження арешту Тихановському: що відомо

Як 29 вересня повідомив телеграм-канал "Страна для жизни", який створив Тихановський, він додатково отримав ще два місяці. Судове засідання щодо цього питання не проводили.

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Представники опозиціонера додають, що після закінчення тепер уже шести місяців з моменту затримання Тихановського повинні будуть або випустити, або оприлюднити йому обвинувачення.

Ми усвідомлюємо, що подібне порушення закону здійснюють лише з однією метою – не допустити виходу на свободу людини, здатної вивести народний протестний рух на новий рівень. Але влада помиляється. Це призведе тільки до одного результату – ми станемо ще більш згуртованими та сильнішими,

– наголошують у Тихановського.

Основні факти з біографії Сергія Тихановського

Це білоруський блогер, опозиціонер і підприємець.

Народився 18 серпня 1978 року в Гомелі.

До затримання вів ресурси під назвою "Страна для жизни", на яких критикував Лукашенка та білоруську владу загалом, показуючи, що насправді відбувається в країні.

На своєму ютьюб-каналі блоги записував здебільшого російською.

Намагався балотуватися на минулих президентський виборах, але його не допустили.

Затримали Тихановського 27 грудня 2019 року на околиці Жлобина, коли він їхав на зйомки. Перед цим, 21 числа, опозиціонер був присутнім на акції проти інтеграції з Росією на Жовтневій площі в Мінську.

Після цих подій його дружина Світлана Тихановська вирішила стати кандидаткою в президенти . Її метою було випустити всіх політв’язнів, зокрема чоловіка, та провести чесні вибори. Тобто, на посаді президента вона пробула б певний час.

. Її метою було випустити всіх політв’язнів, зокрема чоловіка, та провести чесні вибори. Тобто, на посаді президента вона пробула б певний час. Перед початком своєї політичної діяльності Тихановський незаконно відвідував окупований Крим і підтримував політику Путіна. Його дружина Світлана наразі це не коментує – каже, запитайте самі, коли він буде волі.

Його дружина Світлана наразі це не коментує – каже, запитайте самі, коли він буде волі. За свою позицію щодо Криму Тихановський потрапив до бази "Миротворця".

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Протести в Білорусі: головне

9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори, де перемогу нібито отримав Олександр Лукашенко.

Однак білоруси переконані, що вибори – сфальсифіковані та переможницею є Світлана Тихановська . Через це в країні спалахнули масштабні протести.

. Через це в країні спалахнули масштабні протести. Під час мітингів силовики влаштували жорстокі розгони людей. ОМОНівці застосовували проти них зброю, били та затримували. Від початку протестів 5 людей загинули, сотні було поранено, тисячі – затримано.

З 11 серпня у країні розпочався всенародний страйк. Працівники підприємств влаштували саботаж роботи, вимагаючи чесних виборів.

23 вересня Олександр Лукашенко провів таємну інавгурацію. Після цього протести спалахнули з новою силою.

Більше про перебіг протестів у Білорусі читайте за посиланям.