У Білорусі чоловіку Тихановської та ув'язненому супернику Лукашенка продовжили арешт
У Білорусі продовжили термін перебування під вартою опозиціонеру та політв’язню Сергію Тихановському. Він є чоловіком колишньої кандидатки в президенти Світлани Тихановської.
Продовження арешту Тихановському: що відомо
Як 29 вересня повідомив телеграм-канал "Страна для жизни", який створив Тихановський, він додатково отримав ще два місяці. Судове засідання щодо цього питання не проводили.
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Представники опозиціонера додають, що після закінчення тепер уже шести місяців з моменту затримання Тихановського повинні будуть або випустити, або оприлюднити йому обвинувачення.
Ми усвідомлюємо, що подібне порушення закону здійснюють лише з однією метою – не допустити виходу на свободу людини, здатної вивести народний протестний рух на новий рівень. Але влада помиляється. Це призведе тільки до одного результату – ми станемо ще більш згуртованими та сильнішими,
– наголошують у Тихановського.
Основні факти з біографії Сергія Тихановського
- Це білоруський блогер, опозиціонер і підприємець.
- Народився 18 серпня 1978 року в Гомелі.
- До затримання вів ресурси під назвою "Страна для жизни", на яких критикував Лукашенка та білоруську владу загалом, показуючи, що насправді відбувається в країні.
- На своєму ютьюб-каналі блоги записував здебільшого російською.
- Намагався балотуватися на минулих президентський виборах, але його не допустили.
- Затримали Тихановського 27 грудня 2019 року на околиці Жлобина, коли він їхав на зйомки. Перед цим, 21 числа, опозиціонер був присутнім на акції проти інтеграції з Росією на Жовтневій площі в Мінську.
- Після цих подій його дружина Світлана Тихановська вирішила стати кандидаткою в президенти. Її метою було випустити всіх політв’язнів, зокрема чоловіка, та провести чесні вибори. Тобто, на посаді президента вона пробула б певний час.
- Перед початком своєї політичної діяльності Тихановський незаконно відвідував окупований Крим і підтримував політику Путіна. Його дружина Світлана наразі це не коментує – каже, запитайте самі, коли він буде волі.
- За свою позицію щодо Криму Тихановський потрапив до бази "Миротворця".
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Протести в Білорусі: головне
- 9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори, де перемогу нібито отримав Олександр Лукашенко.
- Однак білоруси переконані, що вибори – сфальсифіковані та переможницею є Світлана Тихановська. Через це в країні спалахнули масштабні протести.
- Під час мітингів силовики влаштували жорстокі розгони людей. ОМОНівці застосовували проти них зброю, били та затримували. Від початку протестів 5 людей загинули, сотні було поранено, тисячі – затримано.
- З 11 серпня у країні розпочався всенародний страйк. Працівники підприємств влаштували саботаж роботи, вимагаючи чесних виборів.
- 23 вересня Олександр Лукашенко провів таємну інавгурацію. Після цього протести спалахнули з новою силою.