Прессекретарка Світлани Тихановської пояснила, чому 11 серпня опозиціонерка виїхала з Білорусі в Литву. Це сталося після спілкування з силовиками в будівлі Центрвиборчкому.

Опонентку Лукашенка поставили перед жорстким вибором, про це Анна Красуліна розповіла в інтерв'ю ютуб-проєкту "И Грянул Грэм".

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За словами прессекретарки, політикині погрожували: або її діти виростуть сиротами, або вона покидає країну.

Мені цього досить, аби зрозуміти вчинок Світлани Тихановської та в жодному разі не засуджувати її за це,

– наголосила Красуліна.

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