"Діти виростуть сиротами": Тихановська покинула Білорусь через погрози
Прессекретарка Світлани Тихановської пояснила, чому 11 серпня опозиціонерка виїхала з Білорусі в Литву. Це сталося після спілкування з силовиками в будівлі Центрвиборчкому.
Опонентку Лукашенка поставили перед жорстким вибором, про це Анна Красуліна розповіла в інтерв'ю ютуб-проєкту "И Грянул Грэм".
Важливо Тихановська назвала умови, за яких повернеться у Білорусь
За словами прессекретарки, політикині погрожували: або її діти виростуть сиротами, або вона покидає країну.
Мені цього досить, аби зрозуміти вчинок Світлани Тихановської та в жодному разі не засуджувати її за це,
– наголосила Красуліна.
Як Тихановська покинула Білорусь
- 11 серпня опонентка Лукашенка пішла до ЦВК Білорусі, аби написати заяву щодо оскарження виборів. Проте згодом із нею зник зв'язок.
- Крім того, політикиня вийшла з одного з кабінетів і сказала своєму адвокату: "Я ухвалила рішення" та зникла в іншому кабінеті.
- У ЦВК вона провела щонайменше 7 годин. З'ясувалося, що там з нею говорили посадовці силових структур. Це підтвердила і голова Центрвиборчкому Лідія Єрмошина.
- Приблизно опівночі 12 серпня Тихановська вийшла на зв'язок зі своїм штабом. А вранці стало відомим, що вона – у Литві.
- Після цього Тихановська записала два відеозвернення. В першому ролику сказала, що перед нею стояв важкий вибір і діти – це найголовніше. А в другому – закликала білорусів не йти на протести.
- В обох відео кандидатка в президенти мала стривожений вигляд. Друге відео було записано у кабінеті Єрмошиної, на ньому Тихановська все читала з папірця.