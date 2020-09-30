Білоруси подали звернення проти чинного самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка до міжнародного кримінального суду в Гаазі. Вони впевнені, що Лукашенко скоїв злочин проти людства.

Звернення ще 1 вересня ініціював білоруський канадський альянс спільно з ініціативою білорусів Торонто "Васильки". Його підписали 37 тисяч 362 білоруси зі 102 країн світу. Про це повідомила "Хартія 97", посилаючись на організаторів акції.

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Звернення створили у відповідь на фальсифікацію виборів президента Білорусі, самовільне захоплення Лукашенком влади та жорстке придушення мирних протестів – побиття протестувальників та масові репресії проти білорусів.

Ми, білоруси, заявляємо, що Лукашенко і його режим винні в злочинах проти людства, оскільки він особисто санкціонував звірства, які відбувались на вулицях Білорусі, в тюрмах і слідчих ізоляторах після дня виборів,

– зазначили у зверненні.

Також у зверненні підкреслили важливість відкриття справи проти Лукашенка. Білоруси закликали міжнародний кримінальний суд в Гаазі та прокурора Фату Бенсуда порушити кримінальну справу проти "колишнього президента Білорусі" за злочини проти людства.



Звернення підписали 37 тисяч 362 білоруси / Фото "Хартія 97"

Коротко про протести в Білорусі

9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори, де перемогу нібито отримав Олександр Лукашенко.

Однак білоруси переконані, що вибори були сфальсифіковані, а переможницею стала Світлана Тихановська. Через це в країні спалахнули масштабні протести.

Під час мітингів силовики влаштували жорстокі розгони людей. ОМОНівці застосовували проти них зброю, били та затримували. Від початку протестів 5 людей загинули, сотні було поранено, тисячі – затримано.

З 11 серпня у країні розпочався всенародний страйк. Працівники підприємств влаштували саботаж роботи, вимагаючи чесних виборів.

23 вересня Олександр Лукашенко провів таємну інавгурацію. Після цього протести спалахнули з новою силою.



Білоруси запевняють, що Лукашенко скоїв злочин проти людства / Фото "Хартія 97"