У Білорусі люди вже майже 5 місяців протестують проти сфальсифікованих результатів президентських виборів. Мітингувальники вимагають відставки самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. 27 грудня 2020 року населення у містах країни традиційно вийшло на недільний марш.

У Мінську, Гродно та Жодино відбуваються акції солідарності – марші та пікети. Про це повідомляє білоруське видання TUT.BY.

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Люди почали виходити на вулиці міст з самого ранку, коли на дворі було ще темно. У руках вони тримали прапори.



У Мінську люди збираються на вулицях з самого ранку / Фото TUT.BY

Білоруси колонами ходять у різних мікрорайонах міста та вигукують гасла: "Поки ми єдині, ми непереможні", "Ми за правду", "Вмикай мозок, а не телевізор" тощо.

Дивіться відео протестів у Білорусі 27 грудня:

У Мінську колона протестувальників вимагає відставки Лукашенка: відео

Марш протестувальників у Білорусі: відео

Дивіться відео з місця протестів у Білорусі:

У Мінську мешканці багатоповерхівок запускали у небо повітряні кульки білого та червоного кольорів.



Протестувальники запустили повітряні кульки у кольорах державного прапора / Фото TUT.BY

Перші затримання

На вулицях білоруських міст традиційно почали з'являтися силовики та спецтехніка. Крім того, вже відбулися перші затримання. Зокрема, люди у балаклавах відвели у автозаки щонайменше 3 чоловіків.

За що ви людей забираєте? Йдіть на заводи працюйте,

– звернулася очевидиця затримання до силовиків.

До Мінська стягують спецтехніку: відео

Перші затримання 27 грудня: відео

Зверніть увагу! Щотижня на акціях протесту у Білорусі силовики затримують сотні мітингувальників. Втім, люди не зупиняються і далі продовжують протест проти режиму Лукашенка. Більше про події у Білорусі – читайте тут.