Перші затримання на недільному марші: протести в Білорусі 27 грудня, – фото, відео
У Білорусі люди вже майже 5 місяців протестують проти сфальсифікованих результатів президентських виборів. Мітингувальники вимагають відставки самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. 27 грудня 2020 року населення у містах країни традиційно вийшло на недільний марш.
У Мінську, Гродно та Жодино відбуваються акції солідарності – марші та пікети. Про це повідомляє білоруське видання TUT.BY.
Читайте також Білоруському блогеру Лосику продовжили арешт до 25 березня
Люди почали виходити на вулиці міст з самого ранку, коли на дворі було ще темно. У руках вони тримали прапори.
У Мінську люди збираються на вулицях з самого ранку / Фото TUT.BY
Білоруси колонами ходять у різних мікрорайонах міста та вигукують гасла: "Поки ми єдині, ми непереможні", "Ми за правду", "Вмикай мозок, а не телевізор" тощо.
Дивіться відео протестів у Білорусі 27 грудня:
У Мінську колона протестувальників вимагає відставки Лукашенка: відео
Марш протестувальників у Білорусі: відео
Дивіться відео з місця протестів у Білорусі:
У Мінську мешканці багатоповерхівок запускали у небо повітряні кульки білого та червоного кольорів.
Протестувальники запустили повітряні кульки у кольорах державного прапора / Фото TUT.BY
Перші затримання
На вулицях білоруських міст традиційно почали з'являтися силовики та спецтехніка. Крім того, вже відбулися перші затримання. Зокрема, люди у балаклавах відвели у автозаки щонайменше 3 чоловіків.
За що ви людей забираєте? Йдіть на заводи працюйте,
– звернулася очевидиця затримання до силовиків.
До Мінська стягують спецтехніку: відео
Перші затримання 27 грудня: відео
Поділитися новиною