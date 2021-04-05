Во время марша ракетного дивизиона одной из воинских частей в Беларуси самоходная пусковая установка "зацепила угол" жилого дома. В результате аварии никто не пострадал, однако повреждения получил дом.

В селе Моисеевичи Осиповичского района проходил марш ракетного дивизиона одной из воинских частей на Гожский полигон.

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Что случилось во время марша: версия Минобороны

Военнослужащий срочной службы, управляя самоходной пусковой установкой, на крутом повороте не справился с управлением. Он "зацепил угол" жилого дома.

В результате ДТП никто не пострадал, военная техника исправна. В Минобороны отметили, что по данному факту ведомство начало проверку. А военная часть уже начала устранять повреждения жилого дома.

Сообщение там проиллюстрировали изображением, на котором не видно последствий аварии.



Ведомство заявило, что установка "зацепила угол" жилого дома / Фото Минобороны

Как на самом деле выглядит дом

В то же время в телеграм-каналах начали распространять настоящий масштаб "затронутого угла" дома. Судя по фото, ситуация не такая оптимистичная, как ее описывало оборонное ведомство Беларуси.