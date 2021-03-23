В Беларуси в Гродно местные жители сняли большую колонну тяжелой военной техники. Город расположен почти на границе с Польшей и рядом с Литвой.

Танки и боевые машины пехоты (БМП) свидетели увидели вечером 22 марта. Видео и фото в доказательство этого люди прислали журналистам.

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Белорусские танки заметили у границы с Польшей: что известно

Поздно вечером 22 марта по улицам белорусского города Гродно проехали две огромные колонны тяжелой военной техники – после 22 и около 23 часов.

По данным NewGrodno , эта техника (автомобили, танки и БМП) ехала из воинских частей к учебному полигону.

Танки на улицах Гродно: смотрите присланные белорусским журналистам очевидцами фото и видео



Большую колонну танков и БМП заметили в белорусском Гродно / Фото NewGrodno



Сколько именно было танков – неизвестно, но колонна двигалась длительное время / Фото NewGrodno



Военная техника двигалась в сопровождении правоохранителей / Фото NewGrodno



А через час местные жители зафиксировали еще одну такую ​​же ситуацию / Фото NewGrodno

Обратите внимание: Гродно – город в Беларуси, расположенный в западной части страны. До границы с Польшей от Гродно – 15 километров, а до Литвы – 30.

Колонну военной техники увидели в Гродно: смотрите расположение на карте