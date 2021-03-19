Президент России Владимир Путин уволил посла России в Беларуси Дмитрия Мезенцева. Это уже третье изменение на этой должности за последние три года. Вместо этого Мезенцева назначили госсекретарем Союзного государства Беларуси и России.

Указ главы Кремля опубликовали на интернет-портале правовой информации. Послом России в Беларуси Мезенцев был неполных 2 года – с апреля 2019.

Читайте также У вас будут другие президенты, – Лукашенко назвал вероятных "наследников"

Мезенцева должен заменить Евгений Лукьянов

Источник: Интерфакс

Вероятно, что Мезенцева в должности заменит Евгений Лукьянов. Его кандидатуру утвердил комитет Госдумы по делам СНГ. Последние 4 года Лукьянов возглавлял российскую дипмиссию в Латвии.

На заседании комитета подчеркнули, решение по смене посла принимал Владимир Путин.

Интересно! Москва уже трижды за последние 3 года меняет посла в Беларуси. С 2006 года до 2018 года послом был Александр Суриков, его на этом посту заменил Михаил Бабич. Именно он в апреле 2019 года передал обязанности Мезенцеву.

Мезенцев сразу получил новую должность

Что касается Мезенцева, то он не долго оставался без работы. Его назначили госсекретарем Союзного государства России и Беларуси. Он заменил Григория Рапоту.