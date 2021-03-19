Три человека за три года: Путин "снял" посла в Беларуси и дал ему другую должность
Президент России Владимир Путин уволил посла России в Беларуси Дмитрия Мезенцева. Это уже третье изменение на этой должности за последние три года. Вместо этого Мезенцева назначили госсекретарем Союзного государства Беларуси и России.
Источник:24 канал
Указ главы Кремля опубликовали на интернет-портале правовой информации. Послом России в Беларуси Мезенцев был неполных 2 года – с апреля 2019.
Читайте также У вас будут другие президенты, – Лукашенко назвал вероятных "наследников"
Мезенцева должен заменить Евгений Лукьянов
Источник: Интерфакс
Вероятно, что Мезенцева в должности заменит Евгений Лукьянов. Его кандидатуру утвердил комитет Госдумы по делам СНГ. Последние 4 года Лукьянов возглавлял российскую дипмиссию в Латвии.
На заседании комитета подчеркнули, решение по смене посла принимал Владимир Путин.
Мезенцев сразу получил новую должность
Что касается Мезенцева, то он не долго оставался без работы. Его назначили госсекретарем Союзного государства России и Беларуси. Он заменил Григория Рапоту.
Поделиться новостью