Президент Росії Володимир Путін звільнив посла Росії у Білорусі Дмитра Мезенцева. Це вже третя зміна на цій посаді за останні три роки. Натомість Мезенцева призначили держсекретарем Союзної держави Білорусі та Росії.

Указ глави Кремля опублікували на Інтернет-порталі правової інформації. Послом Росії у Білорусі Мезенцев був неповних 2 роки – з квітня 2019.

Читайте також У вас будуть інші президенти, – Лукашенко назвав ймовірних "спадкоємців"

Мезенцева має замінити Євген Лук'янов

Джерело: Интерфакс

Ймовірно, що Мезенцева на посаді замінить Євген Лук'янов. Його кандидатуру затвердив комітет Держдуми у справах СНД. Останні 4 роки Лук'янов очолював російську дипмісію у Латвії.

На засіданні комітету наголосили, рішення щодо зміни посла ухвалював Володимир Путін.

Цікаво! Москва вже тричі за останні 3 роки міняє посла у Білорусі. З 2006 року до 2018 року послом був Олександр Суріков, його на цій посаді замінив Михайло Бабич. Саме він у квітні 2019 року передав обов'язки Мезенцеву.

Мезенцев одразу отримав нову посаду

Щодо Мезенцева, то він не довго залишався без роботи. Його призначили держсекретарем Союзної держави Росії та Білорусі. Він замінив Григорія Рапоту.