Величезну колону танків і БМП помітили біля кордону Білорусі з Польщею: відео
У Білорусі в Гродно місцеві мешканці зафільмували велику колону важкої військової техніки. Місто розташоване майже на кордоні з Польщею та неподалік від Литви.
Джерело:24 канал
Танки та бойові машини піхоти (БМП) свідки побачили увечері 22 березня. Відео та фото на доказ цього люди надіслали журналістам.
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Білоруські танки помітили біля кордону з Польщею: що відомо
Пізно ввечері 22 березня вулицями білоруського міста Гродно проїхали дві величезні колони важкої військової техніки – після 22 та близько 23 години.
- За даними NewGrodno, ця техніка (автомобілі, танки та БМП) їхала з військових частин до навчального полігону.
Танки на вулицях Гродно: дивіться надіслані білоруським журналістам очевидцями фото та відео
Велику колону танків та БМП помітили у білоруському Гродно / Фото NewGrodno
Скільки саме було танків – невідомо, але колона рухалася тривалий час / Фото NewGrodno
Військова техніка рухалася у супроводі правоохоронців / Фото NewGrodno
А через годину місцеві мешканці зафіксували ще одну таку ж ситуацію / Фото NewGrodno
Колону військової техніки побачили у Гродно: дивіться розташування на карті
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