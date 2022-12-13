Российские военные имеют шансы получить пальму первенства. И если она не будет касаться потерь в войне в XXI веке, то явно будет посвящена алкоголизму. Наш новый герой, боец "второй армии мира", решил закосплеить Нео из "Матрицы".

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Русский солдат – страшная сила

Так, в сеть пользователи выложили очередное видео. На нем можно увидеть, как один из русских военных едва на ногах держится. Хотя это не совсем корректное объяснение его состояния. Мы более склонны к мнению, что он решил сделать вертикальный мостик.

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Только возникает вопрос, в каком он состоянии. Здесь мы не можем точно сказать, он под действием алкоголя, или чего-то более сильного. Но мы можем сказать, что этот боец стал звездой Гомеля, где и сняли видео.

Лукашенко проверяет боеспособность своего войска

Это только предположение, но не исключаем, что именно такие бойцы заставили Лукашенко пойти на очередной радикальный шаг. Речь идет о внезапной проверке боеготовности своего войска. Об этом сообщили в министерстве обороны Белоруссии.

Как отмечают в минобороны, соответствующие меры будут носить комплексный характер. Белорусским военным нужно будет:

как можно скорее выдвинуться в назначенные районы,

обустроить там инженерное оборудование,

организовать охрану и оборону,

привести мостовые переправы через реки Неман и Березина.

Белорусски Гаюн показал, где расположены эти две реки. Выяснилось, они текут совсем не вблизи границы с Украиной. Это может быть очередная попытка хоть как-то поиграть мышцами.

Заметим, что в период проверки войск запланировано передвижение военной техники и личного состава. Также временно ограничат транспортное движение для граждан на отдельных дорогах и определенных участках.

Напомним, что накануне оккупанты в Беларуси стянули свою технику к границе с Украиной. Туда подвезли танки, минометные батареи, машины связи, а также инженерную технику.