Російські військові таки мають шанси отримати пальму першості. І якщо вона не стосуватиметься втрат у війні у XXI столітті, то явно буде присвячена алкоголізму. Наш новий герой, боєць "другої армії світу", вирішив закосплеїти Нео з "Матриці".

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Російський солдат – страшна сила

Так, у мережу користувачі виклали чергове відео. На ньому можна побачити, як один з російських військових ледве на ногах тримається. Хоча, це не зовсім коректне пояснення його стану. Ми більш схильні до думки, що він вирішив зробити вертикальний місток.

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Лиш виникає питання, в якому він стані. Тут ми не можемо достеменно сказати, чи він під дією алкоголю, чи чогось сильнішого. Але можемо сказати, що цей боєць став зіркою Гомеля, де й зняли відео.

Лукашенко перевіряє боєздатність свого війська

Це лише припущення, але не виключаємо, що саме такі бійці змусили Лукашенка піти на черговий радикальний крок. Мовиться про раптову перевірку боєготовності свого війська. Про це повідомили у міністерстві оборони Білорусі.

Як зазначають у міноборони, відповідні заходи матимуть комплексний характер. Білоруським військовим потрібно буде:

якомога швидше висунутися до призначених районів,

облаштувати там інженерне обладнання,

організувати охорону й оборону,

навести мостові переправи через річки Неман і Березина.

Беларускі Гаюн показали, де розташовані ці дві річки. З'ясувалося, вони течуть зовсім не поблизу кордону з Україною. Тож це може бути чергова спроба бодай якось пограти м'язами.

Зауважимо, що у період перевірки війська заплановане пересування військової техніки й особового складу. Також тимчасово обмежать транспортний рух для громадян окремими дорогами та певними ділянками.

Нагадаємо, що напередодні окупанти у Білорусі стягнули свою техніку до кордону з Україною. Туди підвезли танки, мінометну батарею, машини зв'язку, а також інженерну техніку.