В Беларуси солдаты отказались от перемещения на стороне границы с Украиной

Источники сообщают, что в Беларуси недалеко от города Гомель солдаты белорусской армии отказались от выдвижения в сторону границы с Украиной.

Об этом сообщил Сергей Лещенко. Солдатам угрожают уголовные дела.

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Наш источник в разведке сообщает, что в Беларуси недалеко от города Гомель солдаты армии РБ отказались от выдвижения в сторону границы с Украиной,

– написал Сергей Лещенко.

Готовы писать рапорты, а срочники боятся и не хотят воевать. Командиры говорят, что они просто стоят на границе, но никто не верит. Солдатам угрожают уголовные дела.