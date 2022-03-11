Сначала появились данные очевидцев, увидевших яркую вспышку, сопровождавшуюся громким взрывом. Некоторые жители Лунинца сообщили, что у них выбило стекла. На место происшествия якобы прибыли пожарные, вертолет и военные, в том числе российские.

К теме Власти Беларуси позволили перевозить российские ракеты своей железной дорогой

"Наша Нива" уточняет, что этот самолет Воздушно-космических сил России подбили украинские защитники. Оккупанты пытались дотянуть до аэродрома "Лунинец". И хотя воздушное судно сгорело, вражеские пилоты, по предварительной информации, успели катапультироваться. К сожалению.

Самолет упал в районе агрогородка Кожан-Городок / Фото Motolko Help

Вскоре в распоряжение телеграм-канала "Белорусский Гаюн" попала запись разговора летчиков. Он подтверждает, что упал именно российский военный самолет (не вертолет, как предполагали изначально).

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!

Вас может заинтересовать – Обращение к летчикам ВКС РФ от Укроборонпрома: смотрите видео