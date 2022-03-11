Спершу з'явилися дані очевидців, які побачили яскравий спалах, що супроводжувався гучним вибухом. Деякі мешканці Лунинця повідомили, що в них повибивало шибки. На місце події нібито прибули пожежники, а також вертоліт та військові, у тому числі російські.

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Видання "Наша Ніва" уточнює, що цей літак Повітряно-космічних сил Росії підбили українські захисники. Окупанти намагалися дотягнути до аеродрому "Лунинець". І хоча повітряне судно таки згоріло, ворожі пілоти, за попередньою інформацією, встигли катапультуватися. На жаль.

Літак упав у районі агромістечка Кожан-Городок / Фото Motolko Help

Незабаром у розпорядження телеграм-каналу "Беларускі Гаюн" потрапив запис розмови льотчиків. Він підтверджує, що впав саме російський військовий літак (не вертоліт, як припускали спочатку).

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