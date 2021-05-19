Самолет – достаточно новый, эту партию Беларусь закупила у России в 2015 – 2016 годах. Он принадлежал Лидской штурмовой авиабазе.
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Пилоты пытались увести самолет от жилой зоны
Во время учебного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявляя мужество и героизм, пилоты стремились отвести самолет от села,
– говорится в сообщении белорусского Минобороны.
В военном ведомстве утверждают, что только убедившись, что самолет покинул жилую зону, пилоты катапультировались. Однако жизнь им это не спасло. Погибли в авиакатастрофе майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куканенко.
На месте трагедии работает следственная комиссия.
Смотрите видео с места катастрофы: