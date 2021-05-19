Літак – досить новий, цю партію Білорусь закупила у Росії у 2015 – 2016 роках. Він належав Лідській штурмовій авіабазі.

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Пілоти намагались вивести літак з житлової зони

Під час навчального польоту екіпаж виявив технічну несправність. Проявляючи мужність і героїзм, пілоти прагнули відвести літак від села,
– мовиться у повідомленні білоруського Міноборони.

У військовому відомстві стверджують, що лише переконавшись, що літак покинув житлову зону, пілоти катапультувались. Проте життя їм це не врятувало. Загинули в авіатрощі майор Андрій Ничипорчик та лейтенант Микита Куканенко.

На місці трагедії працює слідча комісія.

Дивіться відео з місця катастрофи:

 