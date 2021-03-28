У мексиканському штаті Сонора розбився легкомоторний літак. В результаті авіатрощі Cessna 401 загинули 6 людей, ще один потерпілий – у лікарні.

Літак летів з Ермосільйо в Арізону, США. Четверо людей з семи, що були на борту, загинули на місці.

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Серед загиблих – чиновник з уряду штату Сонора

Ще двоє постраждалих померли в лікарні. За інформацією ЗМІ, авіакатастрофа сталась неподалік іподрому, літак зачепився за лінію електропередач. Серед загиблих – високопосадовець штату Сонора. Леонардо Сіскомані відповідав за економічний розвиток штату.

Поліція проводить розслідування трагедії.

Наприкінці лютого у Мексиці розбився військовий літак

Зазначимо, що 21 лютого на сході Мексики розбився військовий літак. LearJet 45XR належав Військово-повітряним силам Мексики. У авіатрощі загинули усі, хто були на борту, теж 6 осіб. Літак під час зльоту викотився за межі злітної смуги та одразу ж загорівся. Обставини трагедії розслідує комісія Міноборони.

Дивіться на карті, де розташований штат Сонора: