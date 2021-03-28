Легкомоторный самолет разбился на равнине Мексики: есть погибшие и раненый
В мексиканском штате Сонора разбился легкомоторный самолет. В результате авиаудара Cessna 401 погибли 6 человек, еще один пострадавший – в больнице.
Источник:ABC News
Самолет летел из Эрмосильо в Аризону, США. Четыре человека из семи, находившихся на борту, погибли на месте.
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Среди погибших – чиновник из правительства штата Сонора
Еще двое пострадавших скончались в больнице. По информации СМИ, авиакатастрофа произошла недалеко от ипподрома, самолет зацепился за линию электропередач. Среди погибших – высокопоставленный чиновник штата Сонора. Леонардо Сискомани отвечал за экономическое развитие штата.
Полиция проводит расследование трагедии.
В конце февраля в Мексике разбился военный самолет
Отметим, что 21 февраля на востоке Мексики разбился военный самолет. LearJet 45XR принадлежал военно-воздушным силам Мексики. В авиатехнике погибли все, кто были на борту, тоже 6 человек. Самолет во время взлета выкатился за пределы взлетной полосы и сразу же загорелся. Обстоятельства трагедии расследует комиссия Минобороны.
Смотрите на карте, где расположен штат Сонора:
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