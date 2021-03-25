В Великобритании в графстве Корнуолл 25 марта 2021 года разбился реактивный самолет Королевских воздушных сил Hawk T1. Двум членам экипажа удалось катапультироваться.

Самолет подал сигнал о чрезвычайной ситуации перед самой катастрофой. В результате аварии никто не погиб, однако члены экипажа получили незначительные травмы.

Читайте также По ошибке сработала катапульта: в России погибли пилоты бомбардировщика Ту-22М3

Что еще известно об авиакатастрофе

По данным военных источников, самолет принадлежит 736 морской эскадрилье. Она размещена на авиабазе Калдроуз.

В местной службе скорой помощи отметили, что они получили сообщение о неисправности двигателя самолета.

Экстренные службы сейчас находятся в районе Сент-Мартинс в Хелстоне после сообщений об авиакатастрофе,

– сообщили в полиции Девона и Корнуолла.

К теме Туристам показали, как выглядит салон самолета нового лоукостера Bees Airline: фото

В полиции также заявили, что 2 членам экипажа уже оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в больницу. Их травмы не угрожают жизни.

Сейчас местных жителей просят избегать места аварии.