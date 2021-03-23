Ошибочно сработала катапульта: в России погибли пилоты бомбардировщика Ту-22М3
На аэродроме под российским городом Калуга случилась авиакатастрофа военного самолета Ту-22М3. В результате нее погибли трое пилотов.
Источник:Интерфакс
Детали катастрофы
Перед вылетом у самолета внештатно сработала система катапультирования. Бомбардировщик приземлился в аварийном режиме.
Через недостаточную высоту для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы несовместимые с жизнью,
– рассказали в российском Минобороны.
Известно, что на борту бомбардировщика не было вооружения.
Жертвы и пострадавшие
- В самолете находилось 4 членов экипажа. Выжить удалось лишь одному.
- Заметим, среди погибших есть командир полка.
- В результате инцидента жертв среди местного населения нет.
Для проведения технического обследования самолета и установления причин происшествия на аэродром направили комиссию Воздушно-космических сил России.
Что известно о Ту-22М
Ту-22М – это советский сверхзвуковой бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла. Его разработали в середине 1970-х годов, он до сих пор эксплуатируется. В СМИ называли его "одним из самых засекреченных авиационных проектов СССР времен "Холодной войны". Заметим, он оснащается ядерным вооружением.
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