На аеродромі під російським містом Калуга трапилася авіакатастрофа військового літака Ту-22М3. Внаслідок неї загинули троє пілотів.

Деталі катастрофи

Перед вильотом у літака позаштатно спрацювала система катапультування. Бомбардувальник приземлився в аварійному режимі.

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Через недостатню висоту для розкриття парашутів три члени екіпажу при приземленні отримали травми несумісні з життям,

– розповіли у російському міноборони.

Відомо, що на борту бомбардувальника не було озброєння.

Жертви та постраждалі

У літаку перебувало 4 членів екіпажу. Вижити вдалося лише одному.

Зауважимо, серед загиблих є командир полку.

Внаслідок інциденту жертв серед місцевого населення немає.

Для проведення технічного обстеження літака і встановлення причин події на аеродром направили комісію Повітряно-космічних сил Росії.