У Великій Британії у графстві Корнуолл 25 березня 2021 року розбився реактивний літак Королівських повітряних сил Hawk T1. Двом членам екіпажу вдалося катапультуватися.

Літак подав сигнал про надзвичайну ситуацію перед самою катастрофою. Внаслідок аварії ніхто не загинув, однак члени екіпажу отримали незначні травми.

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Що ще відомо про авіакатастрофу

За даними військових джерел, літак належить 736 морській ескадрильї. Вона розміщена на авіабазі Калдроуз.

У місцевій службі швидкої допомоги зазначили, що вони отримали повідомлення про несправність двигуна літака.

Екстрені служби наразі перебувають в районі Сент-Мартінс в Хелстоні після повідомлень про авіакатастрофу,

– повідомили у поліції Девона та Корнуолла.

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У поліції також заявили, що 2 членам екіпажу вже надали необхідну медичну допомогу та доставили у лікарню. Їхні травми не загрожують життю.

Наразі місцевих жителів просять уникати місця аварії.