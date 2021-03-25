У Великій Британії розбився літак Королівських повітряних сил
У Великій Британії у графстві Корнуолл 25 березня 2021 року розбився реактивний літак Королівських повітряних сил Hawk T1. Двом членам екіпажу вдалося катапультуватися.
Джерело:BBC
Літак подав сигнал про надзвичайну ситуацію перед самою катастрофою. Внаслідок аварії ніхто не загинув, однак члени екіпажу отримали незначні травми.
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Що ще відомо про авіакатастрофу
За даними військових джерел, літак належить 736 морській ескадрильї. Вона розміщена на авіабазі Калдроуз.
У місцевій службі швидкої допомоги зазначили, що вони отримали повідомлення про несправність двигуна літака.
Екстрені служби наразі перебувають в районі Сент-Мартінс в Хелстоні після повідомлень про авіакатастрофу,
– повідомили у поліції Девона та Корнуолла.
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У поліції також заявили, що 2 членам екіпажу вже надали необхідну медичну допомогу та доставили у лікарню. Їхні травми не загрожують життю.
Наразі місцевих жителів просять уникати місця аварії.
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