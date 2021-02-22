В Мексике разбился военный самолет: погибли 6 человек – видео с места
На востоке Мексики 21 февраля самолет Военно-воздушных сил страны потерпел крушение. В результате погибли все 6 человек, находившихся на борту авиалайнера.
Источник:El Universal
Самолет марки LearJet 45XR разбился в аэропорту Эль-Ленсеро, что недалеко от города Халапа – столицы штата Веракрус.
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Крушение самолета в Мексике
- Трагический инцидент произошел 21 февраля, в 9:45 по местному времени.
- Военный самолет во время взлета выкатился за пределы взлетной полосы и сразу же загорелся.
- В результате аварии погибли все, кто был на борту – 6 военных.
- Специальная комиссия Минобороны будет расследовать обстоятельства и причины авиакатастрофы.
Крушение военного самолета в Мексике: смотрите видео
Трагический инцидент произошел в аэропорту Эль-Ленсеро: смотрите карту
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