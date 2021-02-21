231 пассажир и 10 членов экипажа – именно столько людей могли погибнуть 20 февраля в США, когда у самолета Boeing 777-200 во время полета отвалилась часть двигателя. Его обломки упали на дома жителей Блумфилда.

В компании United Airlines, чей самолет и попал в беду, сообщили, что борт успешно приземлился. Никто не пострадал. Напомним Молились, чтобы не умереть: самолет, который ломался на Занзибаре, попал в новый скандал Самолет в США начал разваливаться прямо в воздухе: что известно Самолет Boeing 777-200 компании United Airlines 20 февраля направлялся на Гавайи.

Внезапно отказал правый двигатель, более того – он начал распадаться прямо в воздухе.

Обломки самолета упали на дома в городах Денвер и Блумфилд, штат Колорадо.

И при этом самолет смог успешно приземлиться во время аварийной посадки в международном аэропорту Денвера.

Чудом ни один пассажир не пострадал, это подтвердила Федеральная авиаслужба Соединенных Штатов Америки (FAA).

На борту самолета во время полета находились 231 пассажир и 10 членов экипажа. Фото обломков самолета возле домов в Блумфилде опубликовала местная полиция. Также в сети появились видео, которые снимали во время полета пассажиры. Обломки самолета упали на дома: фото полиции Пассажирам удалось заснять, как горит двигатель: видео из соцсетей Тем временем в Украине Имитация отказа двигателя: в Чугуеве после катастрофы возобновили полеты Ан-26 – видео