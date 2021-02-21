231 пасажир та 10 членів екіпажу – саме стільки людей могли загинути 20 лютого у США, коли в літака Boeing 777-200 під час польоту відвалилася частина двигуна. Його уламки попадали на будинки мешканців Блумфілда.

У компанії United Airlines, чий літак і потрапив у халепу, повідомили, що борт успішно приземлився. Жодна людина не постраждала.

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Літак у США почав розвалюватися просто в повітрі: що відомо

Літак Boeing 777-200 компанії United Airlines 20 лютого прямував на Гаваї.

Раптово відмовив правий двигун, ба більше – він почав розпадатися просто в повітрі.

Уламки літака попадали на будинки у містах Денвер та Блумфілд, штат Колорадо.

Та при цьому літак зміг успішно приземлитися під час аварійної посадки у міжнародному аеропорту Денвера.

Дивом жоден пасажир не постраждав, це підтвердила Федеральна авіаслужба Сполучених Штатів Америки (FAA).

На борту літака під час польоту перебували 231 пасажир та 10 членів екіпажу.

Фото уламків літака біля будинків у Блумфілді опублікувала місцева поліція. Також у мережі з'явилося відео, яке фільмували під час польоту пасажири.

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