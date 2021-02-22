У Мексиці розбився військовий літак: загинули 6 людей – фото, відео з місця
На сході Мексики 21 лютого літак Військово-повітряних сил країни зазнав аварії. У результат загинули усі 6 людей, які перебували на борту авіалайнера.
Джерело:El Universal
Літак марки LearJet 45XR розбився в аеропорту Ель-Ленсеро, що неподалік міста Халапа – столиці штату Веракрус.
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Аварія літака в Мексиці
- Трагічний інцидент трапився 21 лютого, о 9:45 за місцевим часом.
- Військовий літак під час зльоту викотився за межі злітної смуги та одразу ж загорівся.
- Внаслідок аварії загинули всі, хто був на борту, – 6 військових.
- Спеціальна комісія Міноборони розслідуватиме обставини та причини авіакатастрофи.
Катастрофа військового літака у Мексиці: дивіться відео
Трагічний інцидент стався в аеропорту Ель-Ленсеро: дивіться карту
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