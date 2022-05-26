В Беларуси военный бежал из части и отправился к литовской границе

В белорусской армии был обнаружен дизертир. Солдат покинул воинскую часть и ушел в сторону границы с Литвой.

Об этом факте сообщило белорусское министерство обороны. Инцидент произошел сегодня, 26 мая, сообщает 24 канал.

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Обстоятельства ситуации будут проверять

Сбежавшего из одной из частей военного начали искать. Именно результаты этого поиска показали, что он отправился в сторону литовской границы.

Белорусская сторона даже уведомила об этом литовских пограничников.

По факту бегства уже назначена проверка.

При этом 26 мая министерство обороны Беларуси посетил самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко. Там запланировали совещание по так называемым вопросам военной безопасности.

Также сегодня в белорусском Бресте начнутся военные учения. Регион расположен всего в 60 километрах от границы с Украиной.

Обучение белорусских войск и ситуация на границе

Украинский Генштаб утром 26 мая сообщил, что белорусские войска тренируются у границы с Украиной, существует угроза ракетных ударов. На Волынском и Полесском направлениях с личным составом воинских частей белорусской армии командиры проводят командно-штабные и мобилизационные тренировки. Кроме того, теперь белорусам приходится ликвидировать последствия того, что держали у себя оккупационную российскую армию.

Еще раньше в министерстве обороны Беларуси заявляли, что отправляют силы спецопераций под границу с Украиной. Это, мол, будет происходить "в рамках проверки". Беларуси грезит, что НАТО и Украина "угрожают" его государству. Минобороны Беларуси развернуло подразделения сил специальных операций на 3 тактических направлениях у границы Украины.

Не следует забывать и об угрозе ракетно-бомбовых ударов. Ведь Лукашенко заявлял открыто, что предоставляет России оружие, а также свои полигоны и аэродромы. Оттуда по нам выпускают ракеты. Враг может обстреливать инфраструктурные объекты и мирное население нашего государства. Основные усилия же враг сосредотачивается на прикрытии государственной границы в Брестской и Гомельской областях.

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