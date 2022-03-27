Оккупанты даже выменивают это на алкоголь. Кроме того, морально-психологическое состояние войск противника остается низким.

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Оккупантов оставили без еды

Заметим, что российские солдаты остались без продовольствия, техники, патронов и другого обеспечения. Чтобы оккупанты удержали позиции, их руководство 12 марта "разрешило" им мародерство, которое назвали "самообеспечением".

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