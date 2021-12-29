В Беларуси выявили первые случаи заражения Омикроном

В республике Беларусь впервые подтвердили заражение новым штаммом коронавируса Омикрон. Его обнаружили сразу у нескольких человек.

28 декабря в Беларуси специалисты эпидемиологии и микробиологии Минздрава у четырех человек обнаружили новый вариант коронавируса – "Омикрон". Это первые подтвержденные случаи заражения новым вариантом в стране. У всех пациентов – легкое течение инфекции.

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Коронавирус в Беларуси

За сутки в Беларуси зарегистрировали 1493 пациента с COVID-19, выписали 1699. В целом с начала пандемии в Беларуси зарегистрировали 696 220 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 688 890 пациентов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5543 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки провели 27 593 теста. В целом в стране провели 10 999 160 тестов.

Что известно о штамме "Омикрон"

Его уже нашли в 111 странах мира.

Исследователи считают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации.

При этом ученые предполагают, что новый штамм мог развиться у ВИЧ-инфицированного человека. До этого в ЮАР был описан случай, когда ВИЧ-положительная пациентка болела COVID-19 почти год, за это время вирус мутировал более 30 раз.

Как заявил руководитель двух университетов по секвенированию генов в ЮАР Тулио де Оливейра (Tulio de Oliveira), новый вариант "вобрал" у себя невероятное количество мутаций.

ВОЗ заявила, что штамм коронавируса "Омикрон" вызывает болезнь в легкой форме.

Основными симптомами нового штамма считаются сухой кашель, общая боль по всему телу, ночная потливость и лихорадка.

Исследование показало, что вакцина Pfizer обеспечила только 33% защиты от заражения штаммом "Омикрон".

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