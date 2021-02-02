"Извините, я ошибался": в Беларуси вынесли первый приговор по "Делу Тихановского"
В Беларуси во вторник, 2 февраля, фигуранта так называемого "Дела Тихановского" Владимира Неронского приговорили к 3 годам колонии. Блогера признали виновным в оскорблении представителя власти.
Источник: TUT.BY
Блогера и общественного активиста Неронского также обвинили в организации действий, которые грубо нарушили общественное спокойствие.
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Детали "дела Тихановского"
- Неронского обвинили в сговоре с Сергеем Тихановским.
- Мужчины якобы планировали организовать массовые акции в белорусских городах. В частности, в Минске, Бресте, Гомеле, Слуцке и Гродном.
- Свои "преступные планы", по мнению суда, Неронский и Тихановский реализовывали через ютуб-канал и телеграм-канал "Страна для жизни".
- Неронский также создал собственный ютуб-канал "Слуцк для жизни". Там блогер также публиковал видео, которые призывали народ выйти на массовые акции.
- По версии следствия, народные протесты якобы были "вопиющим неповиновением против требований чиновников".
- Кроме того, правоохранители заявили, что 2 февраля 2020 года Неронский якобы встретился с Тихановским. Союзники обсудили детали преступления.
- Неронский частично признал вину. Он согласился, что иногда допускал слишком резкие высказывания в видео. В то же время блогер опроверг сговор с Тихановским.
За что еще судили Неронского
Блогера также обвинили в публичных оскорблениях главы Слуцкого райисполкома Андрея Янчевского.
Своими резкими заявлениями о бездействии и лицемерии городских властей Неронский якобы нанес Янчевскому моральные страдания.
Прошу прощения у господина Янчевского, я действительно ошибался,
– заявил Неронский.
В этом деле блогер признал свою вину. Он заявил, что некоторые ругательные слова озвучил Янчевскому "на эмоциях".
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