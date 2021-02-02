В Беларуси во вторник, 2 февраля, фигуранта так называемого "Дела Тихановского" Владимира Неронского приговорили к 3 годам колонии. Блогера признали виновным в оскорблении представителя власти.

Источник: TUT.BY

Блогера и общественного активиста Неронского также обвинили в организации действий, которые грубо нарушили общественное спокойствие.

Актуально Тихановскую номинировали на Нобелевскую премию мира

Детали "дела Тихановского"

Неронского обвинили в сговоре с Сергеем Тихановским.

Мужчины якобы планировали организовать массовые акции в белорусских городах. В частности, в Минске, Бресте, Гомеле, Слуцке и Гродном.

Свои "преступные планы", по мнению суда, Неронский и Тихановский реализовывали через ютуб-канал и телеграм-канал "Страна для жизни".

Неронский также создал собственный ютуб-канал "Слуцк для жизни". Там блогер также публиковал видео, которые призывали народ выйти на массовые акции.

По версии следствия, народные протесты якобы были "вопиющим неповиновением против требований чиновников".

Кроме того, правоохранители заявили, что 2 февраля 2020 года Неронский якобы встретился с Тихановским. Союзники обсудили детали преступления.

Неронский частично признал вину. Он согласился, что иногда допускал слишком резкие высказывания в видео. В то же время блогер опроверг сговор с Тихановским.

Обратите внимание! Неронского задержали в мае 2020 года. Тогда же взяли под стражу Тихановского и других активистов "Страны для жизни".

За что еще судили Неронского

Блогера также обвинили в публичных оскорблениях главы Слуцкого райисполкома Андрея Янчевского.

Своими резкими заявлениями о бездействии и лицемерии городских властей Неронский якобы нанес Янчевскому моральные страдания.

Прошу прощения у господина Янчевского, я действительно ошибался,

– заявил Неронский.

В этом деле блогер признал свою вину. Он заявил, что некоторые ругательные слова озвучил Янчевскому "на эмоциях".