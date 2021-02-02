"Вибачте, я помилявся": у Білорусі винесли перший вирок у "Справі Тихановського"
У Білорусі у вівторок, 2 лютого, фігуранта так званої "Справи Тихановського" Володимира Неронського засудили до 3 років колонії. Блогера визнали винним в образі представника влади.
Джерело: TUT.BY
Блогера та громадського активіста Неронського також звинуватили в організації дій, які грубо порушили громадський спокій.
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Деталі "справи Тихановського"
- Неронського звинуватили у змові з Сергієм Тихановським.
- Чоловіки начебто планували організувати масові акції у білоруських містах. Зокрема, у Мінську, Бресті, Гомелі, Слуцьку та Гродному.
- Свої "злочинні плани", на думку суду, Неронський і Тихановський реалізовували через ютуб-канал та телеграм-канал "Країна для життя".
- Неронський також створив власний ютуб-канал "Слуцьк для життя". Там блогер також публікував відео, які закликали народ вийти на масові акції.
- За версією слідства, народні протести начебто були непокорою проти вимог чиновників.
- Окрім того, правоохоронці заявили, що 2 лютого 2020 року Неронський нібито зустрівся з Тихановським. Союзники обговорили деталі злочину.
- Неронський частково визнав вину. Він погодився, що іноді допускав надто різкі вислови у відео. Водночас блогер спростував змову з Тихановським.
За що ще судили Неронського
Блогера також звинуватили у публічних образах очільника Слуцького райвиконкому Андрія Янчевського.
Своїми різкими заявами про бездіяльність та лицемірство міської влади Неронський нібито завдав Янчевському моральних страждань.
Прошу вибачення у пана Янчевського, я справді помилявся,
– заявив Неронський.
У цій справі блогер визнав свою вину. Він заявив, що деякі лайливі слова озвучив Янчевському "на емоціях".
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