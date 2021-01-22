В Беларуси суд решил, что надписи на заградительных щитах стоят 2 лет пребывания в колонии. Именно столько за свой поступок получила 18-летняя София Малашевич. Ее парень Тихон Клюкач – полтора года.

София и Тихон приняли участие в протесте в Минске

В сентябре 2020 года молодые люди из Бреста участвовали в акции протеста в Минске. Об этом информирует TUT.by.

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Как утверждает сторона обвинения, Малашевич и Клюкач расписали нецензурными словами щиты заграждения, что принадлежали одной из воинских частей. Забор установили возле Дворца независимости.

Молодых людей обвинили в оскорблении Лукашенко

Парня и девушку обвинили в хулиганстве. Более того – в образе Александра Лукашенко. По версии следователей, действия Малашевич и Клюкача вызвали проблемы с общественным транспортом. Сразу после задержания обоих отчислили из колледжа, а затем изменили и меру пресечения.

Я думаю, двух месяцев в СИЗО достаточно, чтобы понять, что никуда ходить не надо и к заборам подходить тоже не надо. Я отсидела два месяца в СИЗО и за это время поняла, что тюрьма людей никак не изменит: она сделает только хуже,

– сказала Софья Малашевич.

И Малашевич, и Клюкач заявили, что признают себя виновными и раскаиваются в содеянном. Девушка просила не наказывать парня, однако служители Фемиды к обвиняемой не прислушались.

Именно за это Малашевич получила 2 года колонии / Фото TUT.by