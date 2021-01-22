За написи на щитах – 2 роки колонії: резонансне рішення суду у Білорусі
У Білорусі суд вирішив, що написи на загороджувальних щитах варті 2 років перебування у колонії. Саме стільки за свій вчинок отримала 18-річна Софія Малашевич. Її хлопець Тихон Клюкач – півтора року.
Софія та Тихон взяли участь у протесті у Мінську
У вересні 2020 року молоді люди з Бреста брали участь в акції протесту у Мінську. Про це інформує TUT.by.
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Як стверджує сторона обвинувачення, Малашевич та Клюкач розписали нецензурними словами щити загорожі, що належали одній з військових частин. Загорожу встановили біля Палацу незалежності.
Молодих людей звинуватили в образі Лукашенка
Хлопця та дівчину звинуватили у хуліганстві. Ба більше – в образі Олександра Лукашенка. За версією слідчих, дії Малашевич та Клюкача спричинили проблеми з громадським транспортом. Одразу після затримання обох відрахували з коледжу, а потім змінили й запобіжний захід.
Я думаю, двох місяців в СІЗО досить, щоб зрозуміти, що нікуди ходити не треба і до огорож підходити теж не треба. Я відсиділа два місяці в СІЗО і за цей час зрозуміла, що в'язниця людей ніяк не змінить: вона зробить тільки гірше,
– сказала Софія Малашевич.
І Малашевич, і Клюкач заявили, що визнають себе винними і каються у скоєному. Дівчина просила не карати хлопця, проте служителі Феміди до обвинуваченої не дослухались.
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