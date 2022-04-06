В Беларуси заблокировали сайт международной правозащитной организации Human Rights Watch

Как в России, так и в Беларуси, от людей пытаются скрыть правду и навязать свою, которая совершенно отличается от реальной. В частности, это распространяется и на материалы, содержащие информацию о военных преступлениях России в Украине.

Так, Министерство информации Беларуси заблокировало сайт международной правозащитной организации Human Rights Watch. Такое решение принял своим постановлением прокурор Минска Олег Лаврухин.

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В Беларуси заблокировали сайт правозащитников Human Rights Watch

Одной из причин блокирования сайта правозащитников очевидно является то, что Human Rights Watch ранее опубликовала доклад о военных преступлениях российской армии на временно оккупированных территориях Украины. Речь идет о Черниговской, Харьковской и Киевской областях.

Чтобы народ страны не был проинформирован о зверствах россиян в Украине, сайт организации заблокировали.

Напомним, в начале марта Мининформ Беларуси также заблокировал некоторые сайты украинских изданий. Среди них – "РБК Украина", Nv.ua, Focus.ua, "Гордон", "Обозреватель", Inforesist.org.

Такому решению Беларуси предшествовало "размещение экстремистских материалов".

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