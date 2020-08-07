В Беларуси задержали главу штаба еще одного оппонента Лукашенко на выборах
В городе Столбцы, что в Минской области Беларуси, прямо на избирательном участке правоохранители задержали Николая Лысенкова. Мужчина является начальником штаба кандидата в президенты Беларуси, оппонента действующего президента страны, Сергея Черечня.
Об инциденте рассказал сам кандидат в президенты, передает TUT.by. По словам Черечни, главе его штаба инкриминируют статью "Организация несанкционированного массового мероприятия".
Ранее Выборы президента Беларуси: руководителя избирательного штаба Тихановской задержали, а затем отпустили
Лысенков на момент задержания был на избирательном участке в качестве наблюдателя. Милиция забрала его в отделение для проведения проверки по административному делу.
В частности, на видео, которое опубликовала команда Черечня, видно, что к Лысенкову подходит милиционер и говорит, что в отношении него начали административный процесс и он должен проехать в отделение для проверки.
Задержание Лисенкова: видео
Что этому предшествовало:
- Ранее, 6 августа, была задержана глава избирательного штаба кандидата в президенты Беларуси и главной конкурентки Лукашенко на выборах Светланы Тихановской — Мария Мороз.
- Ее правоохранители задержали на выходе из посольства Литвы.
- Через некоторое время ее отпустили, а Министерство внутренних дел Беларуси опровергло информацию о задержании и заявило, что Мороз забирали в отделение милиции для разъяснительной беседы.