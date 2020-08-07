У Білорусі затримали главу штабу ще одного опонента Лукашенка на виборах
У місті Стовбці, що у Мінській області Білорусі, прямо на виборчій дільниці правоохоронці затримали Миколу Лисенкова. Чоловік є начальником штабу кандидата в президенти Білорусі, опонента чинного президента країни, Сергія Черечня.
Про інцидент розповів сам кандидат у президенти, передає TUT.by. За словами Черечні, главі його штабу інкримінують статтю "Організація несанкціонованого масового заходу".
Раніше Вибори президента Білорусі: керівника виборчого штабу Тихановської затримали, а потім відпустили
Лисенков на момент затримання був на виборчій дільниці в якості спостерігача. Міліція забрала його у відділення для проведення перевірки в адміністративній справі.
Зокрема, на відео, яке опублікувала команда Черечня, видно, що до Лисенкова підходить міліціонер і каже, що стосовно нього розпочали адміністративний процес і він повинен проїхати до відділення для перевірки.
Затримання Лисенкова: відео
Що цьому передувало:
- Раніше, 6 серпня, була затримана голова виборчого штабу кандидатки в президенти Білорусі і головної конкурентки Лукашенка на виборах Світлани Тихановської — Марія Мороз.
- Її правоохоронці затримали на виході з посольства Литви.
- Через деякий час її відпустили, а Міністерство внутрішніх справ Білорусі спростувало інформацію про затримання і заявило, що Мороз забирали до відділку міліції для роз'яснювальної бесіди.