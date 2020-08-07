У місті Стовбці, що у Мінській області Білорусі, прямо на виборчій дільниці правоохоронці затримали Миколу Лисенкова. Чоловік є начальником штабу кандидата в президенти Білорусі, опонента чинного президента країни, Сергія Черечня.

Про інцидент розповів сам кандидат у президенти, передає TUT.by. За словами Черечні, главі його штабу інкримінують статтю "Організація несанкціонованого масового заходу".

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Лисенков на момент затримання був на виборчій дільниці в якості спостерігача. Міліція забрала його у відділення для проведення перевірки в адміністративній справі.

Зокрема, на відео, яке опублікувала команда Черечня, видно, що до Лисенкова підходить міліціонер і каже, що стосовно нього розпочали адміністративний процес і він повинен проїхати до відділення для перевірки.

Затримання Лисенкова: відео

Що цьому передувало:

Раніше, 6 серпня, була затримана голова виборчого штабу кандидатки в президенти Білорусі і головної конкурентки Лукашенка на виборах Світлани Тихановської — Марія Мороз.

Марія Мороз. Її правоохоронці затримали на виході з посольства Литви.

Через деякий час її відпустили, а Міністерство внутрішніх справ Білорусі спростувало інформацію про затримання і заявило, що Мороз забирали до відділку міліції для роз'яснювальної бесіди.

Зверніть увагу! Вибори президента Білорусі пройдуть 9 серпня. ЦВК зареєструвала 5 кандидатів. Головна боротьба точитиметься між чинним главою держави Олександром Лукашенком та Світланою Тихановською.