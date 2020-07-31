МИД России заявило, что Беларусь придумала "одиозное" объяснение того, что делали на ее территории российские силовики из ЧВК Вагнера. Россия, которая якобы не имеет никакого отношения к боевикам, объяснила, что Беларусь была транзитной страной, а бойцы "случайно задержались дольше", чем нужно.

Попытка представить произошедшее как внешнее вмешательство в дела Республики вызывает, по меньшей мере, удивление, говорится в сообщении МИД России. Его передает Интерфакс.

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Интересно, что все боевики якобы не имеют отношения к российской армии – они являются наемниками частной военной компании "Вагнера". Впрочем российские власти установили, что группа боевиков ехала через Беларусь транзитом в Турцию.

У них якобы были с собой все документы, в том числе авиабилеты, а также договоренности с местными властями. Впрочем боевики (просто обратите внимание, насколько абсурдно это звучит) одного из самых организованных частных военных формирований не успели на самолет.

То есть Россия пытается объяснить, что профессиональные военные наемники, которые ехали, вероятно, на ротацию в горячую точку, случайно оказались в соседней стране, потому что не успели на самолет.

Вагнеровцы не смогли вовремя попасть на рейс Минск – Стамбул, а затем остались ждать следующий самолет. Куда они должны были отправляться дальше, пока неизвестно, но это могли быть Сирия или Южный Судан.

Необходимо прекратить нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций. Рассчитываем на взвешенный объективный подход белорусской стороны к установлению всех обстоятельств произошедшего,

– заявили в МИД Беларуси.

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