МЗС Росії заявило, що Білорусь вигадала "одіозне" пояснення того, що робили на її території російські силовики з ПВК Вагнера. Росія, яка буцімто не має жодного відношення до бойовиків, пояснила, що Білорусь була транзитною країною, а бійці "випадково затрималися на довше", ніж потрібно.

Спроба представити подію як зовнішнє втручання в справи Республіки викликає, щонайменше, подив, сказано в повідомленні МЗС Росії. Його передає Интерфакс.

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Цікаво, що всі бойовики буцімто не мають відношення до російського війська – вони є найманцями приватної військової компанії "Вагнера". Втім російська влада встановила, що група бойовиків їхала через Білорусь транзитом у Туреччину.

У них буцімто були з собою всі документи, зокрема авіаквитки, а також домовленості з місцевою владою. Втім бойовики (просто зверніть увагу, наскільки абсурдно це звучить) одного з найбільш організованих приватних військових формувань не встигли на літак.

Тобто Росія намагається пояснити, що професійні військові найманці, які їхали, імовірно, на ротацію в гарячу точку, випадково затрималися в сусідній країні, бо не встигли на літак.

Вагнерівців не змогли вчасно потрапити на рейс Мінськ – Стамбул, а відтак залишилися чекати наступний літак. Куди вони мали відправлятися далі, наразі невідомо, але це могли бути Сирія або Південний Судан.

Необхідно припинити нагнітання непотрібних, особливо в період президентських виборів, негативних емоцій. Розраховуємо на зважений об'єктивний підхід білоруської сторони до встановлення всіх обставин того, що сталося,

– заявили в МЗС Білорусі.

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