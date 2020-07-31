Виправдання року: Росія каже, що її вагнерівці "випадково затрималися" в Білорусі
МЗС Росії заявило, що Білорусь вигадала "одіозне" пояснення того, що робили на її території російські силовики з ПВК Вагнера. Росія, яка буцімто не має жодного відношення до бойовиків, пояснила, що Білорусь була транзитною країною, а бійці "випадково затрималися на довше", ніж потрібно.
Спроба представити подію як зовнішнє втручання в справи Республіки викликає, щонайменше, подив, сказано в повідомленні МЗС Росії. Його передає Интерфакс.
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Цікаво, що всі бойовики буцімто не мають відношення до російського війська – вони є найманцями приватної військової компанії "Вагнера". Втім російська влада встановила, що група бойовиків їхала через Білорусь транзитом у Туреччину.
У них буцімто були з собою всі документи, зокрема авіаквитки, а також домовленості з місцевою владою. Втім бойовики (просто зверніть увагу, наскільки абсурдно це звучить) одного з найбільш організованих приватних військових формувань не встигли на літак.
Тобто Росія намагається пояснити, що професійні військові найманці, які їхали, імовірно, на ротацію в гарячу точку, випадково затрималися в сусідній країні, бо не встигли на літак.
Вагнерівців не змогли вчасно потрапити на рейс Мінськ – Стамбул, а відтак залишилися чекати наступний літак. Куди вони мали відправлятися далі, наразі невідомо, але це могли бути Сирія або Південний Судан.
Необхідно припинити нагнітання непотрібних, особливо в період президентських виборів, негативних емоцій. Розраховуємо на зважений об'єктивний підхід білоруської сторони до встановлення всіх обставин того, що сталося,
– заявили в МЗС Білорусі.
Вагнерівці у Білорусі: основне
- 29 липня в Білорусі затримали понад три десятки іноземних громадян. Вони виявилися бойовиками "Вагнера".
- Прибули найманці з Росії й жили в санаторії під Мінськом. У Білорусі вважають, що метою російських бойовиків була дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії президента. Зокрема, їх підозрюють у підготовці теракту.
- Імена багатьох із затриманих вагнерівців є в українській базі "Миротворець". Тобто вони є учасниками війни на Донбасі з боку проросійських сил.
- РНБО України пропонує домагатися екстрадиції бойовиків групи "Вагнер" в Україну. У СБУ вже підтвердили такі наміри.