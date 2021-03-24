В Гродно задержали главу объединения поляков в Беларуси Анжелику Борис. Ей вменяют организацию массовых мероприятий. В министерстве иностранных дел Польши выразили протест.

В МИД вызвали временно поверенного в делах Беларуси. Дипломату дали понять, что деятельность белорусских властей противоречит международным обязательствам по защите нацменьшинств.

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Удар по отношениям Польши и Беларуси

Объединение сосредотачивается на поддержке польской культуры, традиций, образования и языка. Поэтому в польском МИД подчеркнули, что арест Борис – это преследование всего польского.

Он нанес удар не только по нормальным отношениям с Польшей, но и навредит белорусской традиции многокультурности.

МИД Польши призвал освободить главу ОПБ. Ее уже посетил польский консул.

Задержание женщины

Правоохранители задержали Борис 23 марта якобы за нарушение запрета на организацию массовых встреч. Женщине приписывают нелегальную организацию ярмарки, которая состоялась 7 марта. Теперь ей грозит штраф или 15 суток ареста. Суд состоится в течение 3 дней.

Обратите внимание! Белорусские власти с 2005 года не признают ОПБ. Однако организация не прекращает свою деятельность. Борис возглавляла объединение в течение 2005 – 2010 годов, а также с 2016 года. 20 марта 2021 года ее снова избрали председателем.