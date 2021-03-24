У Гродно затримали главу Об’єднання поляків у Білорусі Анжеліку Борис. Їй закидають організацію масових заходів. У міністерстві закордонних справ Польщі вже висловили протест.

До МЗС викликали тимчасово повіреного у справах Білорусі. Дипломату дали зрозуміти, що діяльність білоруської влади суперечить міжнародним зобов’язанням щодо захисту нацменшин. Важливо Величезну колону танків і БМП помітили біля кордону Білорусі з Польщею: відео Удар по відносинах Польщі та Білорусі Об'єднання зосереджується на підтримці польської культури, традицій, освіти та мови. Тому у польському МЗС наголосили, що арешт Борис – це переслідування всього польського.

Він завдав удару не тільки по нормальних відносинах з Польщею, але й нашкодить білоруській традиції багатокультурності.

МЗС Польщі закликало звільнити голову ОПБ. Її вже відвідав польський консул. Затримання жінки Правоохоронці затримали Борис 23 березня нібито за порушення заборони на організацію масових зустрічей. Жінці приписують нелегальну організацію ярмарку, який відбувся 7 березня. Тепер їй загрожує штраф або 15 діб арешту. Суд відбудеться протягом 3 днів. Зверніть увагу! Білоруська влада з 2005 року не визнає ОПБ. Проте організація не припиняє свою діяльність. Борис очолювала Об'єднання протягом 2005 – 2010 років, а також з 2016 року. 20 березня 2021 року її знову обрали головою.