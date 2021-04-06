В Беларуси задержали главу ОО "Звено" Татьяну Гацуру-Яворскую. Ее мужем является украинских правозащитник Владимир Яворский.

Во второй половине дня 5 апреля супруги перестали выходить на связь. Ближе к полуночи Яворский сообщил, что жена "задержана и находится в изоляторе.

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Правозащитник уточнил, что накануне в их квартире и в офисе общественной организации прошли обыски. Силовики изъяли технику. Другие подробности на тот момент были ему неизвестны.

Справка. Кроме Гацуры-Яворской задержали Наталью Тренину и Юлию Семенченко. Все они являются активистками общественной организации "Звено", недавно организовали выставку о медиках.

"Машина дышит, а я – нет"

Активистки организовали выставку "Машина дышит, а я – нет". Ее открыли для посетителей 30 марта, а уже 1 апреля туда наведались санстанция и МЧС и якобы обнаружили карантинные нарушения

Экспозиция посвящена белорусским медикам и вызовам, с которыми они столкнулись за последний год: пандемией COVID-19 и политизацией системы здравоохранения.

Из-за этого выставку пришлось перенести в онлайн. В ночь с 5 на 6 апреля команда заявила, что "к сожалению, вынуждены остановить реализацию программы проекта".