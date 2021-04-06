Счета оппозиционерки Светланы Тихановской в Беларуси заблокировали. В банке утверждают, что это, мол, связано с "причастностью к терроризму".

Оппозиционерка обратилась в "Беларусбанк", чтобы выяснить причину блокировки. Ей ответили, что замораживали деньги лиц, из"перечня причастных к террористическим действиям".

Кстати КГБ Беларуси внесло Тихановскую в список террористов и требует экстрадиции

Что приходило на счет

По словам Тихановской, единственным доходом, который приходил на этот счет в последнее время, была социальная пенсия ребенку-инвалиду до 18 лет. Она составляла 223 белорусских рубля в месяц.

Что этому предшествовало

Комитет государственной безопасности Беларуси внес Тихановскую в список лиц, причастных к терроризму. Кроме того, даже подготовили документы о ее экстрадиции из Литвы.

Дело открыли якобы из-за причастности к Bypol – организации, которая координирует протесты в соцсетях.

В перечень так называемых "террористов" попал еще и оппозиционер Павел Латушко. Его тоже хотят экстрадировать из Польши.

Обратите внимание! Во время протестов в Беларуси Тихановская была вынуждена уехать в Литву. О ее экстрадиции в Беларуси заговорили в марте, однако в Литве заявили, что не выдают людей, которые подвергаются политическим преследованиям.