В белорусском банке заблокировали счета Тихановской
Счета оппозиционерки Светланы Тихановской в Беларуси заблокировали. В банке утверждают, что это, мол, связано с "причастностью к терроризму".
Источник:телеграм-канал Светланы Тихановской
Оппозиционерка обратилась в "Беларусбанк", чтобы выяснить причину блокировки. Ей ответили, что замораживали деньги лиц, из"перечня причастных к террористическим действиям".
Кстати КГБ Беларуси внесло Тихановскую в список террористов и требует экстрадиции
Что приходило на счет
По словам Тихановской, единственным доходом, который приходил на этот счет в последнее время, была социальная пенсия ребенку-инвалиду до 18 лет. Она составляла 223 белорусских рубля в месяц.
Что этому предшествовало
- Комитет государственной безопасности Беларуси внес Тихановскую в список лиц, причастных к терроризму. Кроме того, даже подготовили документы о ее экстрадиции из Литвы.
- Дело открыли якобы из-за причастности к Bypol – организации, которая координирует протесты в соцсетях.
- В перечень так называемых "террористов" попал еще и оппозиционер Павел Латушко. Его тоже хотят экстрадировать из Польши.
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