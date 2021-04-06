Рахунки опозиціонерки Світлани Тихановської у Білорусі заблокували. У банку стверджують, що це, мовляв, пов'язано з "причетністю до тероризму".

Опозиціонерка звернулась у "Беларусбанк", аби з'ясувати причину блокування. Їй відповіли, що заморожували гроші осіб, з "переліку причетних до терористичних дій".

До речі КДБ Білорусі внесло Тихановську до списку терористів і вимагає екстрадиції

Що приходило на рахунок

За словами Тихановської, єдиним доходом, який приходив на цей рахунок останнім часом, була соціальна пенсія дитині-інваліду до 18 років. Вона становила 223 білоруських рублі в місяць.

Що цьому передувало

Комітет державної безпеки Білорусі вніс Тихановську до списку осіб, причетних до тероризму. Крім того, навіть підготували документи про її екстрадицію з Литви.

Справу відкрили нібито через причетність до Bypol – організації, яка координує протести в соцмережах.

До переліку так званих "терористів" потрапив ще й опозиціонер Павло Латушко. Його теж хочуть екстрадувати з Польщі.

Зверніть увагу! Під час протестів у Білорусі Тихановська була змушена виїхати до Литви. Про її екстрадицію у Білорусі заговорили у березні, однак у Литві запевнили, що не видають людей, які піддаються політичним переслідуванням.